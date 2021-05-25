Экошпалы уложат на 37 трамвайных участках Москвы к 2022 году

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На 37 трамвайных участках столицы власти Москвы собираются уложить экошпалы. Это собираются сделать к 2022 году, сообщил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.

Экошпалы изготавливают из переработанной пластиковой тары. Они более экологичные. В отличие от деревянных их не нужно пропитывать каменноугольной смолой.

— В 2018–2019 годах экошпалы появились на 30 участках, и к 2022 году Москва планирует уложить их еще на 37 участках, — цитирует Александра Полякова РИА Новости.

По его словам, в Москве по такой технологии улучшили уже 52 километра трамвайных путей. Кроме того, при их укладке начали применять специальные маты. Это позволило снизить уровень вибрации до 30 процентов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы начнут проект по внедрению 5G в столичном метро.

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