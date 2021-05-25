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Власти Москвы начнут проект по внедрению 5G в столичном метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти Москвы начнут проект по внедрению 5G в столичном метро

Кирилл Николаев

Город

Власти Москвы начинают реализацию проекта по внедрению 5G в столичном метро. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на онлайн-форуме Smart Cities Moscow.

По его словам, в настоящее время в городе имеется восемь полигонов, где апробируется 5G.

— Мы начинаем большой проект по проникновению 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире, — приводит слова Собянина РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что искусственный интеллект используют во всех сферах городского хозяйства столицы. По его словам, современные цифровые сервисы не могут развиваться без искусственного интеллекта и других новейших технологий.

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