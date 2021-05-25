Временные велополосы появились еще на двух участках Москвы

Фото: Пресс-служба ЦОДД

Временные велополосы появились в Газетном переулке и на улице Большая Полянка. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Общая протяженность двух велополос составляет 1,5 километра.

По данным Дептранса, в 2020 году на новых участках не произошло ни одного ДТП с велосипедистами. Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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