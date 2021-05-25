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Москва и Республика Коми подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва и Республика Коми подписали соглашение о сотрудничестве

Кирилл Николаев

Город

Власти Москвы и Республика Коми подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.​​

Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Коми Владимир Уйба. Согласно документу, Москва и Республика Коми будут сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

В пресс-службе отметили, что Республика Коми является надежным торгово-экономическим партнером Москвы. Взаимный товарооборот составляет порядка восьми миллиардов рублей. Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сфере образования, здравоохранения и культуры, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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