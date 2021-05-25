Дробыш рассказал, что думает по поводу конфликта Долиной и Карнавал

Фото: Из личного архива Виктора Дробыша

Музыкальный композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, что он думает о скандале певицы Ларисы Долиной и звезды TikTok Вали Карнавал. На эту тему он высказался в эфире шоу на YouTube FAMETIME TV.

— Я смотрел на Долину. Мне было так ее жалко. Я просто понимаю, какую жизнь она прошла творческую, что она сделала. И сидит Валя Карнавал. Ни украсть, ни покараулить. Вообще чучело огородное! — поделился Дробыш.

Продюсер отметил, что Карнавал показала неподобающее поведение, которое подчеркнуло ее неуважение к народной артистке.

— И она настолько уверенно, настолько нагло, настолько беспардонно <…> и абсолютно на равных сидит и говорит: «Ну и что?» — рассказал композитор.

Напомним, конфликт Долиной и Карнавал разгорелся в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити», в ходе которого певица заявила, что Карнавал даже не попадает в ноты, поэтому ей нет места на сцене. Однако звезда TikTok уверена, что, несмотря на непрофессионализм, можно нести свое творчество в массы.

Читайте также: «Недостойна... Ноль полный»: Соседов высказался о Karna.val после скандала на шоу Галкина