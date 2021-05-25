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Москвичам напомнили часто забываемые правила русского языка в День филолога
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичам напомнили часто забываемые правила русского языка в День филолога

Кирилл Николаев

Город

Во вторник, 25 мая, в России отмечается День филолога. В связи с этим москвичам напомнили несколько правил русского языка, которые чаще всего забываются.

Например, очень много людей делают ошибки при склонении названий районов. Строгая литературная норма русского языка предполагает окончание «е» при склонении районов (в Люблине, в Строгине). В разговорной речи можно говорить «в Люблино», «в Строгино».

Москвичам напомнили часто забываемые правила русского языка в День филологаФото: Telegram / Город Москва

Также частые споры возникают при постановке кавычек. Жителям столицы напоминают, что кавычки ставятся в названиях станций Московского метрополитена и остановок общественного транспорта (станция «Белорусская», остановка «Лобненская улица»). Кавычки не ставятся в названиях аэропортов, железнодорожных станций, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Например, аэропорт Внуково, платформа Новая, станция МЦК Площадь Гагарина, станция МЦД-1 Тимирязевская, сообщили в Telegram-канале официального сайта мэра Москвы.

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