Певица Ханна показала семейные фотографии с отдыха

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Певица Ханна выложила семейные фотографии с отдыха в Арабских Эмиратах. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница показала поклонникам кадры с мужем Пашу (Павел Курьянов, генеральный директор лейбла Black Star Inc. - прим. «ВМ»), и дочкой Адрианой, фото были сделаны во время поездки в Эмираты.

— Эти наши фото из волшебного места по максимуму заряжены любовью, силой и радостью, — подписала Ханна.

Также она поинтересовалась у подписчиков, что бы они загадали на данный момент.

Поклонники звезды оставили под постом комментарии, рассказав о своих сокровенных желаниях: «Чтобы родители были всегда здоровы»; «Найти дело своей мечты!»; «Чтоб границы открылись».

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