Москвичам назвали парки, где можно заниматься спортом без вреда для здоровья

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Бегать или кататься на велосипеде около трасс и дорог вредно для здоровья. В столице лучше заняться спортом в парках «Сокольники», «Измайловский» и на Воробьевых горах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

Как ранее писала «ВМ», врачи предостерегли жителей крупных городов от занятий спортом и бега в мегаполисе, так как в крупных городах большое количество вредных веществ, которые вредят легким.

По словам Карабиненко, заниматься спортом вблизи дорог действительно вредно для здоровья, поэтому бегать или кататься на велосипеде лучше в парках. Доктор рассказывает, что в Москве «относительно здоровой средой» можно назвать парки «Сокольники», «Измайловский», Парк Горького и Воробьевы горы.

— Это основные места, где можно заниматься без ущерба для здоровья. В Коломенском парке хорошие места. Вдоль трасс и дорог бегать, конечно, нельзя, — говорит Карабиненко.

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