Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 29 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская железная дорога, станция Кораблино Карта всех событий

С 29 мая по 18 июня изменится расписание электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили на сайте МЖД.

Данные меры связаны с проведением путевых работ. Так, 29 мая, 5 и 12 июня, а также в ночь на 1-4, 8-11, 15-18 июня (с 22:00 до 6:30) специалисты завершат ремонт 12-го километра пути на участке Раменское — Быково. Кроме того, работы пройдут на участке 297 километр — Кораблино.

Во время проведения работ у нескольких поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Некоторые поезда выведут из расписания. Москвичей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

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