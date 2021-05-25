Уснувший на улице поросенок попал на видео

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Уснувший маленький поросенок был заснят на видео. Ролик с милым животным выставили в Сеть.

На видео очевидцы поймали поросенка, который так и не дошел до своего дома и уснул посреди улицы рядом с бассейном, пишет Ридус.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о видео, на котором показали поросенка-мутанта с двумя головами и тремя глазами. Такое необычное животное родилось на Филиппинах на одной из ферм в регионе Илоило.

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