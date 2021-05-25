«Я счастлив»: Сергей Жуков показал фотографии с дня рождения

Фото: instagram.com/sezhukov

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился снимками с дня рождения. Фотографии он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Певец решил выставить серию снимков с мероприятия по случаю дня рождения. На первом он показал огромную пирамиду из коктейлей, на втором — всех гостей в яркой пляжной одежде, а на третьем — торт в виде большой магнитолы.

— 22 мая этого года было прекрасным! Благодаря моей любимой семье и замечательным друзьям это был феноменальный день рождения! Все были такие красивые, нарядные, веселые! Столько приятных слов было сказано, песен спето и оттанцовано. Спасибо всем за поздравления! Я счастлив, что вы есть у меня! — написал Жуков.

Поклонники музыканта не остались в стороне и поздравили певца с прошедшим праздником: «С днем рождения! Кумир моей молодости»; «Серега самый крутой. Респект тебе за твою невероятно проделанную работу! Гений своего дела!»; «Еще раз, с днем рождения, наш любимый артист, наш номер один!».

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