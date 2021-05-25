Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Я счастлив»: Сергей Жуков показал фотографии с дня рождения
Фото: instagram.com/sezhukov

«Я счастлив»: Сергей Жуков показал фотографии с дня рождения

Анастасия Прохорова

Звезды

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился снимками с дня рождения. Фотографии он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Певец решил выставить серию снимков с мероприятия по случаю дня рождения. На первом он показал огромную пирамиду из коктейлей, на втором — всех гостей в яркой пляжной одежде, а на третьем — торт в виде большой магнитолы.

— 22 мая этого года было прекрасным! Благодаря моей любимой семье и замечательным друзьям это был феноменальный день рождения! Все были такие красивые, нарядные, веселые! Столько приятных слов было сказано, песен спето и оттанцовано. Спасибо всем за поздравления! Я счастлив, что вы есть у меня! — написал Жуков.

Поклонники музыканта не остались в стороне и поздравили певца с прошедшим праздником: «С днем рождения! Кумир моей молодости»; «Серега самый крутой. Респект тебе за твою невероятно проделанную работу! Гений своего дела!»; «Еще раз, с днем рождения, наш любимый артист, наш номер один!».

Читайте также: «Были как сиамские близнецы»: Жуков рассказал, почему развалилась группа «Руки Вверх!»

Сергей Жуковгруппа «Руки вверх!»день рождения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте