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Россиян предупредили о предстоящих мощных магнитных бурях
Фото: pixabay.com

Россиян предупредили о предстоящих мощных магнитных бурях

Татьяна Плотникова

Общество

С четверга, 27 мая, в России ожидаются мощные магнитные бури, рассказал ведущий сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Жигалин.

Как пояснил эксперт, 21, 22 и 25 мая на Солнце наблюдались сильные возмущения, выходившие на второй уровень из трех возможных. Чтобы оценить влияние этих вспышек на Землю, следует прибавить пять-семь дней. Соответственно, 27-29 мая могут начаться магнитные бури.

Жигалин отметил, что есть два вида электромагнитных излучений. В первом случае оно за восемь минут доходит до Земли, тогда сразу видно вспышку на Солнце и проявление в виде магнитных бурь. Во втором случае к излучениям присоединяются корпускулярные частицы, достигающие нашей планеты через пять-семь дней.

Такие магнитные бури могут повлиять на людей, находящихся в зоне риска. К ним относятся лица в возрасте до 25 лет и старше 60 лет. В период магнитных бурь представители данных категорий испытывают недомогание.

При этом специально готовиться к магнитным бурям не нужно, достаточно следить за режимом отдыха, питанием и чаще бывать на свежем воздухе, рассказал Жигалин в интервью URA.RU.

Ранее врач-невролог объяснил, как погодные условия сказываются на психике человека.

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Солнцемагнитная буряметеозависимость
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