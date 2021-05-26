Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач рассказал об опасной для беременных женщин добавке в чай
Фото: pexels.com / Ahmed Aqtai

Врач рассказал об опасной для беременных женщин добавке в чай

Полина Долганова

Здоровье

Врач Александр Мясников рассказал о том, какая добавка к чаю может быть опасной для будущих мам. По словам специалиста, красный клевер, который часто добавляется в китайский чай, может плохо сказаться на здоровье беременной женщины.

Эксперт-генетик и кандидат биологических наук Екатерина Баранова пояснила в программе Мясникова «О самом главном» на YouTube, что из-за роста популярности напитка люди стали чаще смешивать составы самостоятельно, не зная при этом об особенностях некоторых компонентов.

Генетик добавила, что многие растения могут быть одновременно лекарством и ядом — в зависимости от их количества.

Мясников подытожил, что в красном клевере содержатся фитоэстрогены, которые могут вызвать антиэстрогенный или эстрогенный эффект.

Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный среди россиян.

Читайте также: Диетолог Соломатина объяснила, почему нельзя полностью отказываться от сахара

враччайбеременность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте