Врач рассказал об опасной для беременных женщин добавке в чай

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Врач Александр Мясников рассказал о том, какая добавка к чаю может быть опасной для будущих мам. По словам специалиста, красный клевер, который часто добавляется в китайский чай, может плохо сказаться на здоровье беременной женщины.

Эксперт-генетик и кандидат биологических наук Екатерина Баранова пояснила в программе Мясникова «О самом главном» на YouTube, что из-за роста популярности напитка люди стали чаще смешивать составы самостоятельно, не зная при этом об особенностях некоторых компонентов.

Генетик добавила, что многие растения могут быть одновременно лекарством и ядом — в зависимости от их количества.

Мясников подытожил, что в красном клевере содержатся фитоэстрогены, которые могут вызвать антиэстрогенный или эстрогенный эффект.

Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный среди россиян.

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