Московский планетарий представит главную премьеру года

Фото: pixabay.com

Московский планетарий 2 июня начинает показ нового полнокупольного научно-популярного фильма «Рождение планеты Земля». Фильм рассказывает о происхождении третьей по удаленности от Солнца планете Солнечной системы. Зрители увидят процесс формирования Земли — от зарождения планеты до возникновения на ней жизни.

Фильм ответит на многие вопросы: как Земля стала живой планетой после рождения Солнечной системы; что ее история говорит о шансах найти другие миры, действительно похожие на Землю; что такое Земля и многие другие вопросы.

Премьера фильма приурочена к 10-летнему юбилею обновленного Московского планетария, который отмечается 12 июня.

Перед началом сеанса можно прогуляться по Залам Урании и осмотреть экспонаты Московского планетария. А по его окончании — познакомиться с экспонатами астрономической площадки «Парк неба», сообщается на сайте организации.

Читайте также: Московский планетарий пригласил в «Летний лекторий»