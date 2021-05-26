Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московский планетарий представит главную премьеру года
Фото: pixabay.com

Московский планетарий представит главную премьеру года

Ольга Маркова

Культура

Московский планетарий 2 июня начинает показ нового полнокупольного научно-популярного фильма «Рождение планеты Земля». Фильм рассказывает о происхождении третьей по удаленности от Солнца планете Солнечной системы. Зрители увидят процесс формирования Земли — от зарождения планеты до возникновения на ней жизни.

Фильм ответит на многие вопросы: как Земля стала живой планетой после рождения Солнечной системы; что ее история говорит о шансах найти другие миры, действительно похожие на Землю; что такое Земля и многие другие вопросы.

Премьера фильма приурочена к 10-летнему юбилею обновленного Московского планетария, который отмечается 12 июня.

Перед началом сеанса можно прогуляться по Залам Урании и осмотреть экспонаты Московского планетария. А по его окончании — познакомиться с экспонатами астрономической площадки «Парк неба», сообщается на сайте организации.

Читайте также: Московский планетарий пригласил в «Летний лекторий»

фильмМосковский планетарий Земля
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте