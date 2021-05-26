Музей Чехова пригласил москвичей на праздник «В гостях у Каштанки»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

День защиты детей Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» отметит большим праздником «В гостях у Каштанки».

В субботу, 5 июня, гостей ждут иллюзия и чудеса с фокусником Андреем Лавинским, перевоплощения с мастерами аквагрима, игры и конкурсы.

Ребята смогут принять участие в мастер-классе и раскрасить огромное полотно. Всех гостей ждут на шоу мыльных пузырей с волшебным мороженым и фокусами с огнем.

На площадке «Театральный саквояж» взрослым и детям расскажут про театральные профессии. Здесь же можно стать участником кукольного спектакля и посмотреть мультфильмы.

На «Книжной поляне» пройдет выставка книг, а «Почта России» организует «Волшебную почту».

А еще можно будет прогуляться по усадьбе и чеховскому дому, сообщается на сайте музея.

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