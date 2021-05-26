Временные велополосы появились на пяти улицах Москвы

Фото: t.me / Департамент транспорта Москвы

Россия, Москва, улица Малая Дмитровка Карта всех событий

Временные велополосы нанесли на проезжую часть пяти улиц Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале Компекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время летние велополосы появились на Лесной улице, улицах Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка и Большая Полянка. В ближайшее время специалисты также нанесут разметку на проезжую часть в 3-м Михалковском переулке, на Мячковском бульваре и улице Лебедева.

— Временную разметку наносим оранжевой краской. Работаем в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, — отметили в ведомстве.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В пресс-службе добавили, что на период летнего велосезона в Москве разместят свыше 65 объектов дорожного хозяйства.

Ранее сообщалось, что движение на Красносолнечной улице временно ограничат из-за инженерных работ.

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