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Временные велополосы появились на пяти улицах Москвы
Фото: t.me / Департамент транспорта Москвы

Временные велополосы появились на пяти улицах Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Малая Дмитровка Карта всех событий

Временные велополосы нанесли на проезжую часть пяти улиц Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале Компекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время летние велополосы появились на Лесной улице, улицах Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка и Большая Полянка. В ближайшее время специалисты также нанесут разметку на проезжую часть в 3-м Михалковском переулке, на Мячковском бульваре и улице Лебедева.

— Временную разметку наносим оранжевой краской. Работаем в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, — отметили в ведомстве.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В пресс-службе добавили, что на период летнего велосезона в Москве разместят свыше 65 объектов дорожного хозяйства.

Ранее сообщалось, что движение на Красносолнечной улице временно ограничат из-за инженерных работ.

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