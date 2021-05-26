Новая Третьяковка позвала горожан провести мультканикулы в духе романтизма

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новая Третьяковка с 1 по 5 июня приглашает москвичей и гостей столицы на семейные мультканикулы в духе романтизма, который связан с поисками духовной и творческой свободы.

В первые три дня программы, с 1 по 3 июня, их участники будут работать над тремя сказками: «Городок в Табакерке» Владимира Одоевского, «Калиф-аист» Вильгельма Гауфа и «Король Дроздобород» братьев Гримм.

Перед занятиями гости Третьяковки отправятся в путешествие по выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». А далее им предстоит работа над «Городком в Табакерке» в мастерской сыпучей анимации; над «Калифом-аистом» — в мастерской силуэтной анимации; над «Королем Дроздобородом» — в мастерской теневого театра.

В день премьер, который состоится 5 июня, все три постановки зрители увидят в кинозале. А после премьеры и обсуждения состоится показ фильма «Приключения принца Ахмеда» Лотты Райнигер.

Программа подготовлена совместно с Большим фестивалем мультфильмов, сообщается на сайте галереи.

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