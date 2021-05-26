СК попросил суд арестовать обвиняемого в растлении девочки на детской площадке в Москве

Фото: СК РФ

Следственный отдел по городу Москве направил в суд ходатайство об избрании в отношении насильника меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в среду, 26 мая, сообщается на сайте Главного следственного управления следственного комитета РФ по городу Москве.

Отмечается, что в воскресенье, 23 мая, на одной из детских площадок в САО мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. После случившегося ему удалось скрыться.

Позже преступник был установлен и задержан, ему предъявили обвинение по статье «Иные насильственные действия сексуального характера». Причастность подозреваемого подтвердилась записями с камер видеонаблюдения и информацией свидетелей.

Ранее «ВМ» писала, что двое неизвестных напали с ножом на прохожего, после чего украли у него 20 тысяч рублей.

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