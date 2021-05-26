Россияне смогут взаимодействовать с МФО через сайт госуслуг

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Россияне смогут передавать сведения о себе в Микрофинансовые организации (МФО) с помощью портала госуслуг. Об этом сообщает Центробанк России в среду, 26 мая.

По его данным, первые МФО уже подключились к инфраструктуре Цифрового профиля, который позволяет взаимодействовать с клиентами через сайт госуслуг.

— Граждане смогут через интернет передавать сведения о себе в МФО для проведения идентификации и оценки кредитного риска при получении онлайн- и офлайн-займов, — сообщили в Банке России.

Уточняется, что в ноябре прошлого года интеграция с сервисом стала доступной для операторов финансовых платформ и МФО. При этом организации настроены на совершенствование внутренних процессов и повышение качества услуг.

Заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин отметил, что банк полностью поддерживает развитие финансовых технологий.

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