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Певцов: Патриотизм начинается с заботы о ближнем
Фото: Кирилл Журавок

Певцов: Патриотизм начинается с заботы о ближнем

Павел Гриднев

Общество

Патриотизм — это не только любовь к Родине, это любовь к ближнему. Такое заявление сделал народный артист, общественный деятель Дмитрий Певцов на творческой встрече с учениками школы № 1573 в районе Лианозово.

Артист стал гостем проекта «Встречи с интересными людьми». Он рассказал ученикам, педагогам и родителям о пути в профессию и своей творческой биографии, поделился взглядами на жизнь и обсудил вопросы культуры и общества.

По словам Певцова, встреча оказалась интересной, удалось поднять острые темы.

— Среди ребят были участники Школы юного филолога и ученики кадетских классов. Это взрослые серьезные молодые люди, имеющие свой взгляд на многие стороны жизни. Еще неизвестно, кто кому оказался более интересен. Хотелось бы, чтобы каждый из них добился своей цели в жизни, — отметил Певцов.

Он добавил, что было интересно отвечать на вопросы в формате блиц-интервью, порассуждать на важные для молодежи темы.

— Например, меня спросили, что такое патриотизм? Кто бы что ни говорил и как бы к этому ни относился, я убежден: патриотизм начинается в первую очередь с умения любить своих ближних и заботиться о них, — заявил Певцов.

По словам директора школы Александра Антипова, подобные встречи важны для развития личности учеников: они получают бесценный опыт общения с людьми, добившимися успеха в своей профессии.

Школа традиционно организовывает встречи с интересными людьми, приглашает спортсменов и ученых, музыкантов и поэтов. В школе есть кадетские классы, Школа юного филолога и IT-направление.

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