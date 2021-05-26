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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за риска возникновения пожаров
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за риска возникновения пожаров

Анастасия Волоснова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за риска возникновения пожаров. Об этом рассказали в Гидрометцентре России в среду, 26 мая.

В столичном регионе зафиксировали пожароопасность четвертого класса. Предупреждение будет действовать до 13:00 четверга, 27 мая, пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним, четвертый класс является высоким уровнем пожарной опасности, а пятый считается чрезвычайным.

Ранее сообщалось, что похолодание и дожди придут в Москву к выходным.

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