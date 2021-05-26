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«Врачи делают все возможное»: Анастасия Заворотнюк почувствовала себя хуже
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

«Врачи делают все возможное»: Анастасия Заворотнюк почувствовала себя хуже

Полина Долганова

Звезды

Актриса Анастасия Заворотнюк вновь почувствовала себя хуже после ремиссии рака. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на друзей и коллег звезды.

Так, близкие артистки рассказали о том, что актриса очень сильно набрала в весе из-за гормональной терапии. Кроме того, болезнь усугубилась после того, как Заворотнюк стало плохо в бассейне во время занятий плаванием.

— На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии, — рассказал собеседник газеты «Комсомольская правда».

Коллеги актрисы также отметили, что ее не будут перевозить за границу, так как врачи «дают положительные прогнозы, верят, что у Насти есть еще шанс победить рак».

Ранее дочь Заворотнюк Анна высказалась о реакции недоброжелателей на болезнь мамы.

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болезньракАнастасия Заворотнюк
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