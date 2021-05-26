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«Понадобилось более 20 лет»: Дробыш опубликовал фото с Пугачевой
Фото: Youtube/Super

«Понадобилось более 20 лет»: Дробыш опубликовал фото с Пугачевой

Полина Долганова

Звезды

Продюсер Виктор Дробыш поделился фотографией с Аллой Пугачевой. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам продюсера, ему понадобилось более двадцати лет, чтобы сфотографироваться с Примадонной.

Он также добавил, что именно Пугачева открыла ему дорогу в шоу-бизнес.

— Ну а в двадцатилетней нашей творческой разлуке винить могу только себя. Видимо, мне не хватило мудрости, — подписал публикацию Дробыш.

Поклонников восхитил совместный снимок звезд: «Красивая фотография. Мечты сбываются, стоит только захотеть»; «Когда вы так рассуждаете, значит вы мудрый человек»; «Два суперталанта».

Ранее Анна Пугачева и Максим Галкин поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем. 25 мая певица отметила 50-летие.

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Алла ПугачеваВиктор Дробышфото
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