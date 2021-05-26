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Россия денонсировала налоговые договоренности с Нидерландами
Фото: pixabay.com

Россия денонсировала налоговые договоренности с Нидерландами

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 мая.

Если российская сторона в срок уведомит Нидерланды о денонсации соглашения, его действие прекратится с 1 января 2022 года.

В марте прошлого года президент России поручил обложить 15-процентным налогом доходы, которые переводятся за рубеж. Это потребовало корректировки соглашений со странами об избежании двойного налогообложения. Владимир Путин предупредил, что Москва выйдет из договоренностей в одностороннем порядке, если власти стран не поддержат предложение. Поправки затронули Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды.

Министерство финансов РФ сообщило о проведении ряда встреч с коллегами из Нидерландов, однако переговоры не увенчались успехом.

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НидерландысоглашенияВладимир Путин
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