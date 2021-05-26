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Прокуратура проверит информацию об избиении мальчика сожителем матери в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура проверит информацию об избиении мальчика сожителем матери в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Переведеновский переулок Карта всех событий

Столичная прокуратура организовала проверку из-за избиения девятилетнего мальчика сожителем матери в Москве. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Во вторник, 25 мая, в одну из больниц Москвы поступил девятилетний мальчик с ушибом брюшной полости. Ребенок рассказал, что повреждения ему нанес 31-летний сожитель матери в их доме в Переведеновском переулке.

Уточняется, что во время инцидента с мальчиком в квартире находился только 31-летний мужчина, а матери ребенка дома не было. В больницу мальчика отвез его биологический отец. Мужчина также обратился в полицию.

Басманная межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее СК попросил суд арестовать обвиняемого в растлении девочки на детской площадке в Москве.

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