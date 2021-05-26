Помощники Кардашьян рассказали о неприятных подробностях работы с семьей

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Личные помощники семьи Кардашьян-Дженнер раскрыли неприятные подробности работы со знаменитой четой.

Так, журналистка Джессика Дефино обвинила семью в слишком низкой оплате труда сотрудников. Она отметила, что во время работы ей приходилось покупать продукты в дешевых магазинах из-за очень маленькой зарплаты.

— Это ужасные условия работы после которых неопытный сотрудник остается таким же неопытным и к тому же бедным, — приводит слова Дефино издание The Sun.

На именитых работодателей также пожаловалась визажистка Джойс Бонелли. Знаменитая семья уволила ее после того, как она сделала макияж отцу Кендалл и Кайли Дженнер. Также без выяснения причин знаменитости перестали работать с визажисткой Моникой Роуз.

Несмотря на это, личные ассистенты членов именитой семьи Виктория Вильярроэль и Стефани Шепард положительно отозвались о работе со звездами.

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