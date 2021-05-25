СМИ сообщили об угрозе рождения у Меган Маркл недоношенного малыша

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Беременная Меган Маркл начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего есть риск, что роды жены принца Гарри будут преждевременными. Об этом сообщили британские СМИ, сославшись на источник из окружения супругов.

По данным источника, герцогиня пребывает в сильнейшем стрессе из-за скандалов вокруг королевской семьи. Предполагается, что второй ребенок у Гарри и Меган должен родиться в июне, однако роды могут случиться раньше.

— Сейчас есть предположения, что ребенок родится раньше. Фактически это может случиться в любой момент, — цитирует инсайдер издание The Sun.

Ранее принц Гарри поделился переживаниями за состояние своей супруги. В документальном фильме Опры Уинфри «Тот я, которого ты не видишь» он заявил, что недоброжелатели продолжат травлю Меган до тех пор, «пока она не умрет».

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