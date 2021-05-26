Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Воскресную школу и храм планируют разместить в столице на улице Гурьянова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Воскресную школу и храм планируют разместить в столице на улице Гурьянова

Михаил Алимов

Город
Россия, Москва, улица Гурьянова Карта всех событий

В Москве на улице Гурьянова планируют построить храм и воскресную школу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 20 мая 2021 года согласовала проект планировки территории (ППТ) объекта природного комплекса № 65 «Бульвар (проектный) по ул. Гурьянова» (ЮВАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на данный момент на указанной территории размером 0,76 гектара находится небольшой храм-часовня, площадью около 220 квадратных метров.

По окончании строительства на этом месте будет возведен храмовый комплекс площадью 3400 квадратных метров. Он будет включать в себя храм на 500 прихожан и воскресную школу, сообщает официальный сайт Москомстройинвеста.

Читайте также: Храмовый комплекс построят в Новой Москве

Строительство храмовСтолицаМоскомстройинвест
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Все мнения
О проекте