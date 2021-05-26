Воскресную школу и храм планируют разместить в столице на улице Гурьянова

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Россия, Москва, улица Гурьянова Карта всех событий

В Москве на улице Гурьянова планируют построить храм и воскресную школу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 20 мая 2021 года согласовала проект планировки территории (ППТ) объекта природного комплекса № 65 «Бульвар (проектный) по ул. Гурьянова» (ЮВАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на данный момент на указанной территории размером 0,76 гектара находится небольшой храм-часовня, площадью около 220 квадратных метров.

По окончании строительства на этом месте будет возведен храмовый комплекс площадью 3400 квадратных метров. Он будет включать в себя храм на 500 прихожан и воскресную школу, сообщает официальный сайт Москомстройинвеста.

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