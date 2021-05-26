«Ходили в один детский садик»: Тодоренко рассказала о первой любви

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своей первой любви. По словам звезды, впервые ее сердце екнуло в детском саду.

— Моей первой любовью был мальчик. Помню, прятались, чтобы тайком целоваться, — рассказала ведущая изданию «Собеседник».

Девушка добавила, что позже была влюблена в партнера по бальным танцам и в мальчика из школы.

Первая серьезная любовь случилась с Тодоренко уже в старших классах. Тогда возлюбленные встречались какое-то время, но разошлись, когда молодой человек ушел в рейс, поскольку был моряком.

Телеведущая также призналась, что ее часто звали замуж — около шести раз. Однако решиться на этот осознанный шаг девушка смогла только после встречи с певцом Владом Топаловым. Именно тогда Тодоренко доверилась своей второй половинке и связала себя узами брака.

Ранее телеведущая Роза Сябитова дала подписчикам рекомендации на тему отношений с бывшими возлюбленными.

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