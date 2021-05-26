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«Настоящий талант растет»: Харламов показал подписчикам картины дочери
Фото: youtube.com/Forbes

«Настоящий талант растет»: Харламов показал подписчикам картины дочери

Полина Долганова

Звезды

Юморист Гарик Харламов показал подписчикам картины своей семилетней дочери Анастасии. Публикацией артист поделился в Instagram.

— Рубрика «Папа рад», — подписал видео шоумен.

Поклонников звезды крайне впечатлили работы юной художницы: «Как преподаватель рисования могу вам сказать, что у вашей дочери талант», «Кстати,очень даже не плохо!», «Есть стиль, правда! Третью я бы даже себе повесил!».

Напомним, дочка Настя родилась в браке юмориста с актрисой Кристиной Асмус. Летом 2020 года пара развелась.

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дочьГарик ХарламовКристина Асмус
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