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Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись
Фото: instagram.com/garikkharlamov

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов официально развелись. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на адвоката актрисы в четверг, 29 октября.

Бракоразводный процесс пары длился четыре месяца. Известно, что дочь Харламова и Асмус останется жить с матерью. Вопрос с имуществом пока не решен, уточнил адвокат.

Ранее Харламов в одном из интервью рассказал, что решение о расставании супруги приняли не спонтанно, они шли к этому долгое время. Между ними не произошло какого-то решающего момента, который бы повлиял на решение разойтись официально. Комик сообщил, что между ним и супругой начали угасать чувства, что привело к недопониманию.

Сама Асмус ранее пошутила, что вышла замуж за Харламова и родила дочь ради «галочки» в социальной сети Instagram. Таким образом артистка ответила на вопрос одного из подписчиков.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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Гарик ХарламовКристина Асмусразвод
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