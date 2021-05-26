Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тишковец рассказал, что более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тишковец рассказал, что более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 мая

Иван Юминов

Город

Вечером среды, 26 мая, и ночью четверга, 27 мая, в Москве выпадет до 33 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Под занавес сегодняшнего дня и в ночь на четверг придет грозовой фронт, который будет сопровождаться интенсивными ливнями, грозами. И, по моим оценкам, в Москве может выпасть до 16,8 миллиметра осадков. Это 33 процента месячной нормы, — рассказал синоптик.

В следующие дни также ожидаются непродолжительные дожди и грозы, приводит слова Тишковца РИА Новости.

Ранее сообщалось, что похолодание и дожди придут в Москву к выходным.

Читайте также: «Провал полярного холода»: москвичам посоветовали не надеяться на возвращение тридцатиградусной жары

погода в МосквеЕвгений Тишковецдождь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: как докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Все мнения
О проекте