Тишковец рассказал, что более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 мая

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Вечером среды, 26 мая, и ночью четверга, 27 мая, в Москве выпадет до 33 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Под занавес сегодняшнего дня и в ночь на четверг придет грозовой фронт, который будет сопровождаться интенсивными ливнями, грозами. И, по моим оценкам, в Москве может выпасть до 16,8 миллиметра осадков. Это 33 процента месячной нормы, — рассказал синоптик.

В следующие дни также ожидаются непродолжительные дожди и грозы, приводит слова Тишковца РИА Новости.

Ранее сообщалось, что похолодание и дожди придут в Москву к выходным.

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