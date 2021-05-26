В Госдуме прокомментировали идею ФАС о новой системе тарифов на тепло

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Введение новой системы тарифов на тепло является вполне возможным в нескольких российских регионах, особенно там, где цены неоправданно завышены. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Эталонный тариф на снабжение теплом предлагает установить Федеральная антимонопольная служба. Как утверждают представители ведомства, благодаря этому удастся взять под контроль цены в данной отрасли.

В настоящее время при поддержке регионального руководства компании, занимающиеся теплоснабжением, могут раздувать расходы и поднимать цены на предоставляемую энергию без особых на то оснований. Согласно предложенной схеме, ФАС станет основным регулятором в данной отрасли. Помимо этого, ведомство собирается установить эталонный тариф на тепло, взяв за основу средние расходы по рынку, передает «Общественная служба новостей».

По мнению Галины Хованской, данная идея может стать реальной. Однако важно учитывать один нюанс – пока недобросовестные компании продолжают собирать поборы с граждан с помощью увеличения нормативов.

— На данный момент поставщики предоставляют свои «хотелки» губернатору, от которого все зависит, особенно какие цены будут установлены в регионе. Было бы неплохо в качестве эксперимента посмотреть, как это повлияет на цены. Однако это стоит делать там, где губернаторы буквально смотря в рот поставщикам, — подчеркнула Галина Хованская.

По ее словам, игра может пойти на нормативах, если тариф там будет «занижен».

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