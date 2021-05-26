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Как введение эталонного тарифа на тепло поможет сэкономить
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Как введение эталонного тарифа на тепло поможет сэкономить

Рафаэль Залян

Экономика

Введение эталонных тарифов на теплоснабжение в России позволит уменьшить стоимость теплоэнергии для россиян. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

Ранее «ВМ» сообщила, что Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. В ведомстве заявили, что такая мера позволит исключить субъективизм и сделать ценообразование более прозрачным.

По словам Федорука, цены на тепло в регионах России устанавливают сами теплоснабжающие компании, и не всегда процедура проходит чисто.

— Мы даже делали запрос в одну из таких компаний, которая устанавливает цены на теплоснабжение. И выяснилось, что при калькуляции этого тарифа туда входит и содержание сотрудников на базах отдыха. Это абсолютно недопустимо, поскольку это уже те позиции, которые идут с прибыли, а никак не с тарифа жителей и пользователей коммунальной услугой. Граждане не обязаны обеспечивать за свой счет отпуск работникам подобной организации, так как имеется себестоимость, которая иначе исчисляется. Счетная палата, проверяя данные состава калькуляции на тепло в разных регионах, приходит к выводу, что каждый воротит как хочет. И в особо наглых конторах не гнушаются дополнительно повышать цены, — заметил Федорук.

Эксперт отметил, что предложение ФАС по внедрению эталонного тарифа поможет снизить подобные серые схемы.

— Сегодня отсутствует единая методика начисления тарифов на тепло, так как в разных регионах, как мы уже поняли, их формируют свои компании с дополнительными запросами сотрудников. Исключив лишние траты на такие запросы, ФАС позволит сформировать в каждом регионе более доступные цены на тепло. И, безусловно, такая мера нужна: это позволит сэкономить деньги потребителей. Кроме того, усредненный тариф и контроль этого вопроса со стороны ФАС позволят исключить резкие скачки цен на теплоснабжение. Предложение ФАС и актуально, и необходимо, — заметил собеседник «ВМ».

Также специалист отметил, что при эталонном подходе средний уровень расходов устанавливается на основе данных, предоставляемых всеми организациями на рынке.

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