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«Дальше дело за людьми»: Бузова рассказала, почему не переехала в новую квартиру
Фото: instagram/buzova86

«Дальше дело за людьми»: Бузова рассказала, почему не переехала в новую квартиру

Михаил Алимов

Звезды

Телеведущая Ольга Бузова два года назад купила роскошную квартиру в центре столицы, площадью 200 квадратных метров и стоимостью 120 миллионов рублей. Но переезжать туда она не спешила. Стало известно, что ремонт в этой квартире был на тот момент слишком дорогим для нее.

— Это оказалось очень дорого: и плитка, и мрамор дорогой, и все со вкусом, все красиво. Год у меня просто квартира стояла. Сейчас наконец-таки все финансовые вопросы закрыты, дальше дело за людьми, – рассказывает Ольга Бузова Пятому каналу.

Неподалеку от будущего дома ведущей находится корпус МГУ, а на территории жилого комплекса имеются собственные парк, озеро, тренажерный зал и несколько магазинов.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своем первом дне на телевидении.

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жильезвездыОльга Бузова
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