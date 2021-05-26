Перенесший два инсульта Моисеев впервые появился на публике

Фото: facebook.com/bmoiseevpro

Певец Борис Моисеев вышел к публике впервые за долгие годы после тяжелой болезни. Фотографии с юбилея Кристины Орбакайте, куда был приглашен артист, появились в Сети.

Моисеев приехал вместе с другом и директором Сергеем Горохом на праздник по случаю дня рождения певицы. Он старался держаться в стороне от всех гостей, чтобы не попадать в объективы камер. За столом он предусмотрительно надел черную маску.

Артист перенес два инсульта. После первой болезни певец еще выходил на сцену и выступал для зрителей. По слухам, Моисеев тяжело разговаривает, ему сложно передвигаться, поэтому друзья посоветовали ему поберечь себя и перестать выходить на сцену. После этого исполнитель исчез со сцены и светских тусовок, пишет Starhit.

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