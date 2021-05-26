Поезда на МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются из-за остановки состава

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Москва-Товарная Карта всех событий

Поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области задерживаются из-за остановки состава. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в среду, 26 мая.

— В 15:41 на перегоне Москва-товарная — Курская — Люблино совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 7299. В связи с этим в пути задерживается несколько электричек Курского направления и МЦД-2 в сторону области, — рассказали в ведомстве.

Для оказания помощи направлен локомотив со станции Люблино, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новый пункт экипировки поездов построили на станции Кусково МЖД.

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