Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством
Фото: МИД РФ

Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Военные США лукавят, когда говорят о своей решающей роли в победе над терроризмом в Сирии. Об этом в среду, 26 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи утаил от общественности тот факт, что подразделения ВС США находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска. Захарова подчеркнула, что усилия России позволили вытеснить боевиков ИГ* и других террористических группировок из ключевых районов Сирии.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у американцев в Сирии «совсем другие цели», в том числе связанные с месторождениями углеводородов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские военные в Сирии остановили колонну техники США. Развернуты были шесть бронеавтомобилей типа MRAP.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

Читайте также: Путин: Более 85 процентов командиров ВС России получили боевой опыт в Сирии

военные СШАМария ЗахароваСирия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Все мнения
О проекте