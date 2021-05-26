Захарова назвала заявление американских военных о Сирии лукавством

Фото: МИД РФ

Военные США лукавят, когда говорят о своей решающей роли в победе над терроризмом в Сирии. Об этом в среду, 26 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи утаил от общественности тот факт, что подразделения ВС США находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска. Захарова подчеркнула, что усилия России позволили вытеснить боевиков ИГ* и других террористических группировок из ключевых районов Сирии.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у американцев в Сирии «совсем другие цели», в том числе связанные с месторождениями углеводородов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские военные в Сирии остановили колонну техники США. Развернуты были шесть бронеавтомобилей типа MRAP.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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