Движение восстановили на Кутузовском проспекте в Москве после ДТП
Проезжую часть на Кутузовском проспекте освободили после ДТП. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 мая.
— На данный момент проезжая часть освобождена, — рассказали в ведомстве.
Пешехода, который пострадал в результате аварии, доставили в больницу с легкими травмами, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Напомним, инцидент произошел в районе Кутузовского проспекта, дом 8. Автомобиль марки Lada вылетел на тротуар и перевернулся из-за столкновения с такси.
Читайте также: Поезда на МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются из-за остановки состава