Движение восстановили на Кутузовском проспекте в Москве после ДТП

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 8 Карта всех событий

Проезжую часть на Кутузовском проспекте освободили после ДТП. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 мая.

— На данный момент проезжая часть освобождена, — рассказали в ведомстве.

Пешехода, который пострадал в результате аварии, доставили в больницу с легкими травмами, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Напомним, инцидент произошел в районе Кутузовского проспекта, дом 8. Автомобиль марки Lada вылетел на тротуар и перевернулся из-за столкновения с такси.

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