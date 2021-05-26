Врач объяснила, почему вегетарианство вредно для детей

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Несбалансированный рацион питания при вегетарианском режиме приема пищи представляет особенную опасность для детей. В этом уверена врач Лидия Ионова.

По ее мнению, чаще всего вегетарианство приносит пользу для здоровья мужчин, а не женщин, однако для подрастающего поколения оно в целом несет значительный вред.

— Вегетарианство лучше не использовать при питании детей. Дело в том, что у ребенка есть биологическая потребность в белке. В данном вопросе важно качество рациона питания. Если он сбалансирован, в чем родители абсолютно уверены, то это может быть нормальным, — пояснила Лидия Ионова.

При этом она добавила, что известно множество случаев, когда взрослые люди, являясь вегетарианцами, сами питаются неправильно. Тогда это становится опасным и для их детей. Как объяснила врач, вегетарианство вредно и для беременных женщин, отмечает ИА «НСН». Им можно полностью отказываться от мяса лишь в том случае, если они получают нутритивную поддержку, восполняют дефицит витамина B12 и других полезных веществ, потребность в которых во время беременности повышается.

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