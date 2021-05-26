Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Воробьева

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО начальника одного из отделов ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 26 мая.

— Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года, — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Видео: пресс-служба Басманного суда

В скором времени меру пресечения изберут в отношении заместителя Воробьева, Александра Швецова.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию.

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