Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Воробьева
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО начальника одного из отделов ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 26 мая.
— Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года, — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
В скором времени меру пресечения изберут в отношении заместителя Воробьева, Александра Швецова.
Ранее сообщалось, что суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию.
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