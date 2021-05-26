Серябкина раскрыла сумму гонорара от Фадеева за участие в Евровидении

Фото: instagram.com/seryabkina

Певица Ольга Серябкина назвала сумму гонорара от продюсера Максима Фадеева за участие в Евровидении в 2007 году. Об этом она рассказала в эфире шоу «Ночной контакт» на YouTube.

— После Евровидения нам Максим подарил каждой по пять тысяч долларов. Как сейчас помню. Это был первый артистический гонорар. На Евровидении было первое в жизни мое выступление. Я с этого начала в группе «Серебро», — поделилась певица.

Звезда потратила часть денег на покупку ноутбука. Она решила не рассказывать, на что ушла оставшаяся часть суммы.

Группа «Серебро» представляла Россию на конкурсе Евровидение в 2007 году. Тогда исполнительницы заняли третье место, уступив Сербии и Украине.

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