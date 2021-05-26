Россияне смогут требовать возмещения морального вреда из-за курящих соседей

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Страдающие от курящих соседей граждане Российской Федерации могут потребовать возмещения морального вреда. Об этом в среду, 26 мая, сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев.

По его словам, экологическое благополучие граждан обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма. Нарушение этого права в жилых объектах влечет за собой обязанность компенсировать моральный вред.

Лебедев добавил, что соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможно только при условии благоприятной окружающей среды, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти России проработают вопросы о запрете использования жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий. Проработка этого вопроса и внедрение программ по укреплению здоровья жителей России вошли в план антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.

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