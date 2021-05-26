Нейробиологи объяснили нетерпимость людей к чавканью

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Нейробиологи из Университета Ньюкасла провели исследование с участием 75 добровольцев с мизофонией, которая связана с нетерпимостью к звукам. Таким образом ученые объяснили нетерпимость людей к бытовому шуму и чавканью.

В рамках эксперимента специалисты наблюдали за реакциями мозга добровольцев в состоянии покоя и при прослушивании раздражающих звуков. Полученные данные они сопоставили с информацией о людях из другой группы, где не было страдающих от мизофонии.

Выяснилось, что у людей, страдающих нетерпимостью к чавканью, слишком высокая активность путей, которые связывают слуховую кору с областями, отвечающими за движение рта и горла.

Нейробиологи отметили, что раздражение от звуков получится подавить или полностью излечить с помощью специальных препаратов. Они добавили, что раздражающие звуки могут учащать сердцебиение и повышать потоотделение, пишет The Guardian.

Ранее сообщалось, что японские ученые придумали вилку, заглушающую чавканье.

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