Россиянам рассказали, чем нельзя делиться в социальных сетях

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Некоторые снимки, которые пользователи часто выкладывают в социальных сетях, могут быть источником информации для злоумышленников. Об этом рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Он предупредил, что профиль в соцсетях, который доступен для всех, это не место для размещения, например, снимков билетов или посадочных талонов на самолет. Многие часто публикуют такие фото, чтобы поделиться радостной новостью, не подозревая, что полет может быть испорчен или совсем не состоится.

Никитин пояснил, что сведения, которые читаются на таких кадрах, дают возможность получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, где сохранены паспортные данные, электронная почта и другая информация.

— С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например, к туалету, — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Также он добавил, что нельзя публиковать в соцсети фото билетов на концерт, так как в результате на него можно не попасть. Он напомнил, что в настоящее время почти все билеты на различные представления являются это одноразовыми QR-кодами, по которым можно посетить мероприятие.

Кроме того, стоит быть внимательным к публикации снимков с геометками, потому что существуют преступные группы, которые по геолокации отслеживают, например, отпуска людей и занимаются квартирными кражами.

Никитин отметил, что вышеперечисленными вещами стоит делиться только в приватном аккаунте в соцсетях, который виден лишь друзьям.

Ранее сообщалось, что соцсети в России обязали локализовать базы данных пользователей.

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