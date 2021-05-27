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Личные вещи Стивена Хокинга выставят в музее
Стивен Хокинг стал лауреатом специальной премии Юрия Мильнера по фундаментальной физике

Личные вещи Стивена Хокинга выставят в музее

Анастасия Колоскова

Общество

Широкая публика сможет увидеть личные вещи знаменитого астрофизика Стивена Хокинга, которые вместе с уникальным архивом ученого выставят в лондонском Музее науки. Соглашение об этом заключили власти Великобритании с библиотекой университета Кембриджа.

Так, экспозиция будет включать, в том числе, инвалидные кресла популяризатора науки и документы, на которых стоит отпечаток его большого пальца, используемый в качестве подписи.

Экспонаты станут доступны для посетителей музея в начале следующего года. Кроме того, в планах музея — создание онлайн-каталога с памятными вещами Хокинга, который размесят на сайте учреждения, сообщает издание AP News.

Напомним, в 2018 году некоторые личные вещи Стивена Хокинга были выставлены на торги. Кресло ученого, в котором он провел большую часть своей жизни, ушло с молотка за 393 тысячи долларов.

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