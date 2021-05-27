Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как дети пережили их развод

Фото: Скриншот видео Youtube

Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина на YouTube-канале Агаты Муцениеце рассказала, как три их общих дочери пережили развод родителей.

По словам Ирины Меладзе, девочкам на тот момент было сложно принять сторону отца.

— Младшая была еще совсем маленькой, средняя — тоже. Со старшей мы много общались на эту тему. А что делать? Я бы, конечно, могла говорить, что папа на гастролях, но вопросы рано или поздно все равно возникли бы. Поэтому я последовательно объясняла девочкам каждое свое решение, рассказывала, что, как и почему произошло, — рассказала Меладзе в эфире шоу МамBook.

По ее словам, психологическая поддержка требовалась не только детям, но и ей. Женщина призналась, что справиться с кризисом ей помогло изучение духовной литературы.

Меладзе отметила, что ей удалось установить близкие отношения с дочерьми.

— Вообще раньше я была очень строгой матерью. Сейчас уже нет. Дочери же взрослые, и я горжусь тем, какими они стали, — рассказала она.

Напомним, Валерий и Ирина Меладзе расстались в 2014 году из-за романа певца с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. На данный момент в новом браке артист воспитывает двух сыновей — Константина и Луку — и дочь Агату, которая родилась в апреле 2021 года.

Ранее Ирина Меладзе призналась, что смогла перенести развод с артистом благодаря вере.

Читайте также: «Хрупкий комочек»: Валерий Меладзе рассказал о новорожденной дочери