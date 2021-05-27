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Ночью 27 мая в Москве выпало до 14 миллиметров осадков
Фото: pixabay.com

Ночью 27 мая в Москве выпало до 14 миллиметров осадков

Полина Долганова

Город

В ночь с 26 на 27 мая в разных районах Москвы выпало от 3 до 14 миллиметров осадков.

В четверг, 27 мая, в столице ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ранее синоптик предупредил о похолодании в Москве к концу недели. Похолодание придет на европейскую часть России в субботу, 29 мая, а с понедельника, 31 мая, оно распространится на юг страны и Поволжье.

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