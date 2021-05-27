Синоптик предупредил о похолодании на европейской части России к концу недели

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Похолодание придет на европейскую часть России в субботу, 29 мая, а с понедельника, 31 мая, оно распространится на юг страны и Поволжье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Погода будет меняться. Конец мая, самые последние дни, будут прохладными — температура ниже нормы будет на 3-4 градуса. Начало июня тоже не предполагается очень теплым, — рассказал он.

По словам синоптика, максимальная температура в Москве к понедельнику опустится до 15-16 градусов тепла, а ночью — до плюс 3-7 градусов. Также со второй половины пятницы, 28 мая, изменится и характер погоды — станет облачно и пройдут небольшие дожди.

Вильфанд добавил, что в начале следующей недели похолодание придет и на юг России. Так, 31 мая температура будет ниже нормы на 1-2 градуса в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, передает ТАСС.

В Поволжье тоже придет прохладная погода с 31 мая. В Нижнем Новгороде, Казани, Перми температура будет на 4 градуса ниже нормы.

Ранее Тишковец рассказал, что более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 мая.

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