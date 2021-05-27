Андрей Бочкарев: Основные конструкции станции БКЛ «Рижская» готовы на 80 процентов

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Основные конструкции станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро готовы на 80 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 27 мая.

— Параллельно идет возведение внутренних конструкций, их готовность оценивается в 20 процентов, — сообщил заммэра.

По его словам, завершаются также работы по строительству основных конструкций вестибюля станции — уложено свыше восьми тысяч кубометров бетона. Андрей Бочкарев отметил, что внутренние конструкции вестибюля также находятся в высокой степени готовности. Специалисты начали проводить архитектурно-отделочные работы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что во время создания перегонных тоннелей этого участка БКЛ от монтажно-демонтажной щитовой камеры около Рижской эстакады до демонтажных камер возле действующей станции «Савеловская» тонеллепроходческие щиты прошли сквозь станцию «Рижская». После этого в месте будущей платформы начались работы по расширению проходящих через станцию перегонных тоннелей.

Завершить строительство станции «Рижская» планируется в 2022 году.

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